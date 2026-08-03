Tandsköterska till Folktandvården Tingvalla
Region Värmland / Tandsköterskejobb / Karlstad Visa alla tandsköterskejobb i Karlstad
2026-08-03
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Vi söker en tandsköterska till Folktandvården Tingvalla!
Din arbetsplats
Folktandvården Tingvalla är den allmäntandvårdsklinik i Karlstad som ligger mest centralt, belägen i samma byggnad som Specialistkliniken för tandreglering. Vi jobbar med arbetssättet 7–19, där du varvar mellan att jobba förmiddags- eller eftermiddagspass. Vi är en av de största klinikerna i Värmland och här finns mycket energi och en stark vilja att utvecklas.
I alla yrkeskategorier har vi en fin mix av yngre och mer erfarna kollegor. På Tingvalla arbetar vi inom alla odontologiska områden och har flera nichtandläkare. 43 medarbetare tar hand om ca 14 300 patienter varav 6 100 är barn.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril- och receptionsarbete. Är du intresserad finns även möjlighet till egna ansvarsområden, till exempel inom profylax med egna patienter samt andra delegerade arbetsuppgifter såsom avtryckstagning. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård.
Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Som person tar du självständigt ansvar för och driver dina arbetsuppgifter framåt. Ett gott samarbete med kollegor och ett professionellt, serviceinriktat bemötande gentemot patienter är en självklarhet. Rollen kräver också flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade behov och arbetsuppgifter.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter – från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
FTV Karlstad Tingvalla Kontakt
Linda Karlsson, Vision Linda.C.Karlsson@regionvarmland.se Jobbnummer
10019950