Tandsköterska till Folktandvården Tingvalla
2026-04-29
Din arbetsplats
Folktandvården Tingvalla är den allmäntandvårdsklinik i Karlstad som ligger mest centralt, belägen i samma byggnad som Specialistkliniken för tandreglering. Vi jobbar med arbetssättet 7-19, där du varvar mellan att jobba förmiddags- eller eftermiddagspass.
Vi är en av de största klinikerna i Värmland, med mycket energi och en stark vilja att utvecklas. Hos oss finns en fin mix av både yngre och mer erfarna kollegor inom alla yrkeskategorier. På Tingvalla arbetar vi inom samtliga odontologiska områden och har flera nichtandläkare. Kliniken har cirka 14 300 listade patienter, varav omkring 6 100 är barn. Totalt är vi 42 medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril- och receptionsarbete. Är du intresserad finns även möjlighet till egna ansvarsområden till exempel inom profylax med egna patienter och andra delegerade arbetsuppgifter såsom avtryckstagning. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med godkänd tandsköterskeutbildning och som har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Som person är du lugn och trygg, även i stressade situationer, flexibel vid förändrade förutsättningar och är engagerad i ditt arbete Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett positivt arbetsklimat och arbetar i linje med gemensamma mål och riktlinjer.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Folktandvården Karlstad Tingvalla Kontakt
Linda Karlsson, Vision linda.c.karlsson@regionvarmland.se
9882452