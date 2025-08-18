Tandsköterska till Folktandvården Strömsbro
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Strömsbro / Tandsköterskejobb / Gävle Visa alla tandsköterskejobb i Gävle
Vi söker nu tandsköterska till Folktandvården Strömsbro. Här jobbar ett härligt gäng som tillsammans med gänget i Ockelbo bemannar båda klinikerna.
Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter en kontinuerlig kompetensutveckling samt en bra arbetsmiljö där alla trivs.
Kliniken i Strömsbro är modern och belägen två km från centrala Gävle, i samma byggnad finns ICA, Apoteket och blomsterhandeln Gröna kullen. Den ligger i nära anslutning till golfbana, skidspår och fina promenadstråk. Kliniken har tio behandlingsrum samt en separat operationssal.
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum. Vidare har du en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter.
Du får som nyanställd tandsköterska på Folktandvården Gävleborg ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska eller i slutet av din utbildning och har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta kunder.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
