Tandsköterska till Folktandvården Skoghall
2026-03-23
Din arbetsplats
Skoghall är, med sina 12 behandlingsrum, en av Folktandvården Värmlands större kliniker.
Hos oss finns det alltid någon att fråga om hjälp och god stämning och gott samarbete råder inom och mellan alla yrkeskategorier.
Här jobbar ett glatt gäng med hjälpsamma kollegor som gillar att utvecklas tillsammans och har en hög arbetsmoral. Arbetsgruppen består av 31 medarbetare och vi behandlar cirka 5 300 vuxna patienter och 4 100 är barn och unga.
På kliniken erbjuds lustgasbehandling, remissinstans för op och vi bedriver också tandvård på äldreboendet i kommunen. Vi arbetar enligt arbetsmodellen 7 till 19.
Hammarö är en växande kommun och i och med det behöver vi möta efterfrågan av vård och skapa bra flöden i arbetet vi bedriver. Det gör att innovativa tankar och idéer om hur vi kan arbeta i vardagen är en naturlig dialog på våra arbetsplatsträffar. Inom Folktandvården Värmland finns alltid ett gott samarbete mellan allmäntandvårdsklinikerna och specialisterna.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril- och receptionsarbete. Även egna ansvarsområden till exempel inom profylaxarbete och andra delegerade arbetsuppgifter som skapar bra flöde i arbetet vi bedriver. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med engagemang samt har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har goda kunskaper i svenska.
Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt samt ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
För oss är det viktigt att du har förmåga att arbeta både självständigt, där du även tar initiativ om det behövs, och arbeta tillsammans med andra. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Folktandvården Skoghall Kontakt
Anna Filipsson, klinikchef anna.filipsson@regionvarmland.se Jobbnummer
