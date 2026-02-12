Tandsköterska till Folktandvården, Skellefteåregionen
Region Västerbotten, Folktandvården Nord / Tandsköterskejobb / Skellefteå Visa alla tandsköterskejobb i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Vi ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Vi ansvarar för barntandvård och specialisttandvård samt mer än hälften av vuxentandvården. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet.
Vi söker nu tandsköterskor till Folktandvården Kåge och City i Skellefteå som är moderna allmäntandvårdskliniker med tandvård för såväl barn, ungdomar och vuxna. I vår basenhet har vi ett nära samarbete och hjälper varandra och därför kan det bli aktuellt med arbete på olika kliniker i Skellefteåregionen, alternativt delad tjänst. Inom verksamheten finns också en specialistklinik i ortodonti. Folktandvårdsklinikerna i Skellefteåregionen ansvarar tillsammans även för bemanning av Tandakuten som finns på Citykliniken. Vi har även narkostandvård för barn och vuxna på Skellefteå lasarett.
Oavsett vilken ort du jobbar på är du del av en stor verksamhet där gott arbetsklimat, utveckling, inkludering och härlig gemenskap är ledord. Vi är stolta över vårt utbud av friskvårdsaktiviteter och givetvis får du friskvårdsbidrag.
Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du kommer vara en del av en engagerad arbetsgrupp där assistans, folkhälsoarbete, eget patientarbete, digitala vårdmöten samt sterilarbete och receptionsuppgifter kan ingå. Vi använder datoriserad tidbokning och journalsystemet T4.
Du får ett roligt och omväxlande arbete och vi tycker det är viktigt med möjlighet till utveckling i yrket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska men även du som är i slutet av din utbildning och ännu inte tagit examen är självklart välkommen med din ansökan.
Du har ett stort intresse och engagemang för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och tycker att omhändertagande och service är en naturlig del av arbetet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av teamarbete är meriterande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Nord Kontakt
Avdelningschef
Johanna Ögren johanna.ogren@regionvasterbotten.se 073-087 97 17 Jobbnummer
9738536