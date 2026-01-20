Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Orofacial medicin Lund
2026-01-20
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandsköterska till vår klinik Orofacial medicin i Lund. Visst arbete kan även förekomma vid vår verksamhet i Landskrona.
Orofacial medicin (sjukhustandvård) i Folktandvården Skåne stödjer och kompletterar allmäntandvården genom att vara remissinstans för patienter med speciella tandvårdsbehov. Till oss kommer medicinska riskpatienter, patienter med fysiska och/eller psykiska särskilda behov samt patienter med behov av tandvård inom ramen för sjukvården.
Kliniken i Lund arbetar i nära samverkan med övriga kliniker inom Orofacial medicin i Skåne och med sjukvården. Vi utför tandvård som ett led i sjukvården och har ett tätt samarbete med andra odontologiska specialiteter. Klinikerna är samlade under samma klinikledning med gemensamma ämnesdagar och andra kompetensstärkande aktiviteter.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för patienter med särskilda behov. Du arbetar nära våra tandläkare och bidrar till en trygg, säker och kvalitativ vård.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Undersöknings- och röntgenassistans
• Assisterande arbete vid behandlingar
• Delegerad patientbehandling
• Administrativa uppgifter såsom kostnadsförslag och remisshantering
Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som tandsköterska kan även visst arbete i receptionen förekomma.
Tjänsten erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga vård för våra patienter. Som nyanställd får du ta del av Folktandvården Skånes introduktionsprogram med bland annat utbildningar och nätverksträffar.
Dessutom inför vi nu en specialiseringstjänstgöring för tandsköterskor som är intresserade av att bli specialisttandsköterskor. Detta är en unik möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din karriär, fördjupa din kompetens och bli en nyckelperson inom specialisttandvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen. Du har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala samt goda kunskaper i engelska. Vidare har du goda datorkunskaper och är van att arbeta i olika administrativa system. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
Som person är du ansvarsfull, engagerad och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och bidrar till ett gott samarbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
