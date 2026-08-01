Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Orofacial medicin Landskrona
Folktandvården Skåne AB / Tandsköterskejobb / Landskrona Visa alla tandsköterskejobb i Landskrona
2026-08-01
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, Svalöv
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eller i hela Sverige
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandsköterska till vår klinik Orofacial medicin i Landskrona för ett vikariat på cirka ett år.
På Orofacial Medicin får du arbeta främst med vuxna patienter som är i behov av specialiserad tandvård, ofta som ett led i en sjukdomsbehandling. Orofacial medicin avser tandvård för patienter vars allmäntillstånd kräver att behandlingen sker med närhet till sjukhusets resurser. Orofacial medicin är remissinstans för tandvården och övriga hälso- och sjukvården för patienter som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller tandvårdsrädsla kräver att tandvården utförs vid en tandvårdsenhet med särskilda förutsättningar och med särskild kompetens, narkostandvård inräknat.
Kliniken i Landskrona ligger på sjukhusområdet och har fyra behandlingsrum. Här arbetar ett glatt gäng med erfarna kollegor som gärna stöttar dig. Orofacial Medicin arbetar nära sjukvården och vi utför tandvård som ett led i sjukvården. Vi har ett nära samarbete med de andra klinikerna inom Orofacial medicin i Skåne samt de övriga specialiteterna. Klinikerna är samlade under samma klinikledning med gemensamma ämnesdagar och andra kompetensstärkande aktiviteter.
Orofacial medicin i Skåne har en gemensam ledning och vi har nära samarbete mellan våra fyra kliniker i Malmö, Lund, Landskrona och Kristianstad med gemensamma terapimöten, APT, ämnesråd, utvecklingsdagar, ST-planering, utvecklingsprojekt med mera.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för patienter med särskilda behov. Du arbetar nära våra tandläkare och bidrar till en trygg, säker och kvalitativ vård.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• undersöknings- och röntgenassistans
• assisterande arbete vid behandlingar
• delegerad patientbehandling
• administrativa uppgifter såsom kostnadsförslag och remisshantering.
Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som tandsköterska kan även visst arbete i receptionen förekomma.
Tjänsten erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga vård för våra patienter. Som nyanställd får du ta del av Folktandvården Skånes introduktionsprogram med bland annat utbildningar och nätverksträffar.Kvalifikationer
Du har tandsköterskeexamen och kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och trivs med varierande ansvar och arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten avser ett vikariat och sträcker sig till och med 2027-09-30.
Urval sker löpande.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Folktandvården Skåne (visa karta
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261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Anna Knöös, Gruppchef 0725930407 Jobbnummer
10017736