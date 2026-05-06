Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Lomma och Bjärred
2026-05-06
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandsköterska till våra kliniker i Lomma och Bjärred.
På kliniken i Lomma tar vi emot kunder i alla åldrar och erbjuder en bred tandvårdskompetens, allt från rådgivning till avancerade protetiska behandlingar. Vi är cirka 20 kollegor som arbetar med teamtandvård och vår ambition är att alltid sätta kunden i fokus samt hålla en hög servicenivå. Kliniken ligger centralt i Lomma med närhet till buss och med goda parkeringsmöjligheter.
Kliniken i Bjärred är familjens naturliga val när det gäller tandvård. På kliniken är vi cirka 15 kollegor som arbetar i sju behandlingsrum. Vi har stor erfarenhet av att behandla patienter i alla åldrar och har ett bra samarbete med specialisttandvården. Här arbetar vi även med gruppundersökningar och teamtandvård. Kliniken ligger centralt med god anslutning till buss och med goda parkeringsmöjligheter.
Klinikerna i Lomma och Bjärred bedriver ett tätt samarbete och har gemensam klinikchef. Som tandsköterska kan det bli aktuellt att du delar din tid mellan klinikerna.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06

Arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma.
Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Du har tandsköterskeexamen och kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och trivs med varierande ansvar och arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Folktandvården Skåne (visa karta
)
222 36 SKÅNE Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Anna Emmertz, Klinikchef 0725-97 69 33 Jobbnummer
9895999