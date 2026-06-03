Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Kristianstad C
Folktandvården Skåne AB / Tandsköterskejobb / Kristianstad Visa alla tandsköterskejobb i Kristianstad
2026-06-03
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Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandsköterska till vår klinik Kristianstad C. Du kommer att arbeta i arbetstidsmodellen 3+3 samt ingå i vår helgjour, det vill säga arbeta i tre dagar och därefter vara ledig i tre dagar. Arbetsveckan är i snitt 34 timmar med lön som om du arbetade heltid. I det här uppdraget får du även ett marknadslönetillägg på 2500 kronor per månad. Som del av ett akuttandvårdsteam får du en särskild spetskompetens inom akuttandvård. Uppdraget innebär att du arbetar mer med vuxna patienter och också att du gör skillnad för invånare från hela Skåne.
Hos oss välkomnas du av ett glatt gäng engagerade kollegor som trivs tillsammans vilket ger intressanta möjligheter för såväl utveckling som erfarenhetsutbyte. Vi är idag ungefär 80 medarbetare inom olika yrkeskategorier och uppdelade inom allmäntandvård samt specialisttandvård. Som tandsköterska hos oss arbetar du främst nära allmäntandvården. På kliniken erbjuder vi våra patienter, som består av både barn och vuxna, ett brett behandlingsspektrum inom parodontologi, protetik, pedodonti och ortodonti. Vi befinner oss i moderna lokaler nära Kristianstads centralstation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma.
Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Du har tandsköterskeexamen och kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och trivs med varierande ansvar och arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Folktandvården Skåne (visa karta
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222 36 SKÅNE Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Elin Bejmar, Gruppchef 072-240 01 35 Jobbnummer
9944107