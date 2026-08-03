Tandsköterska till Folktandvården Sandviken
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken / Tandsköterskejobb / Sandviken Visa alla tandsköterskejobb i Sandviken
2026-08-03
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Vi söker tandsköterska till vår klinik i Sandviken!
Hos oss på Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större, här blir du en del av ett team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas tillsammans med oss och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör.
Folktandvården i Sandviken är centralt placerad med goda kommunikationer runt om i länet och vidare ut i landet. Vi har fina omgivningar som inbjuder till ett rikt kultur- och naturliv; med närhet till både längdskidåkning, slalom, golf, vatten mm. Välkommen till en trevlig klinik med ett varierat patientklientel, där du som medarbetare får möjlighet att utföra många typer av behandlingar. Här jobbar ett härligt team tillsammans mot gemensamma mål - Kom och bli en del av vårt härliga gäng!
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum. Vidare har du en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter.
Hos oss får du som nyanställd tandsköterska ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska eller i slutet av din utbildning med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta kunder.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval, så skicka din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg och det fjärde största tandvårdsföretaget i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.
Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. Den ska vara en självklarhet för hur vi agerar i Folktandvården Gävleborg och lyder som följer:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836)
Gävlevägen 80 (visa karta
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811 32 SANDVIKEN Arbetsplats
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken Kontakt
Klinikchef Sandviken
Annika Olsson annika.olsson@regiongavleborg.se 073 802 52 03 Jobbnummer
10018445