Tandsköterska till Folktandvården Rättvik
Region Dalarna / Tandsköterskejobb / Rättvik
2025-08-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Rättvik är en liten ort precis vid Siljan, med många vackra omkringliggande byar. I kommunen bor cirka 11 000 invånare. Här finns flertalet gym, ridhus, slalombacke, springspår och skidspår på vintern. Stiernhööks gymnasiet som ligger vid utkanten om centrala Rättvik har ett brett utbud av utbildningar.
På vår medelstora klinik arbetar verksamhetschef, kliniksamordnare, 3 tandläkare, 2 tandhygienister och tandsköterskor. På grund av en tjänstledighet söker vi nu en tandsköterska till ett vikariat i 6mån med möjlighet till ev. förlängning.
Nu finns möjlighet för dig som är tandsköterska att söka ett vikariat till vår fina klinik i centrala Rättvik. Vi söker tandsköterskor med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med vårat glada gäng vill arbeta för att göra vår vision verklig och ha roligt på vägen.
Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter, ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap med goda möjligheter till kompetensutveckling. Dina arbetsuppgifter innefattar att assistera tandläkare, teamtandvård, sterilarbete och administrativa uppgifter. Det finns även goda möjligheter till att arbeta självständigt med inskolning och profylax. För nya tandsköterskor erbjuder vi självklart handledning så du blir trygg i din yrkesroll.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig mellan 2025-08-04 och 2026-02-04.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
har tandsköterskeexamen och är intresserad av att jobba med patienter i alla åldrar
använder svenska i tal och skrift
Meriterande
erfarenhet av datasystemet T4
erfarenhet av arbete som tandsköterska
Vi ser det som en självklarhet att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
