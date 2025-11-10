Tandsköterska till Folktandvården Pedodonti Handen
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Haninge
2025-11-10
Nu öppnar vi upp Pedodontiverksamheten i Handen igen.
Vill Du vara med på denna spännande resa? Då är Du den vi söker.
Ditt uppdrag
Nu har du möjligheten att tillsammans med oss vara med och bygga upp Pedodontiverksamheten i Handen som varit vilande i några år.
Inom Folktandvården Stockholm finns idag Pedodontiklinikerna Eastman, Södertälje, Sollentuna och Handen. Totalt är vi cirka 45 medarbetare som från och med 2026 kommer att delas upp i två olika klinikledningar. Som medarbetare i Handen kommer du tillhöra klinikledningen som även ansvarar för Sollentunakliniken och narkosverksamheten. De båda klinikledningarna för Pedodontin kommer att ha ett nära samarbete och tillsammans ansvara för Pedodontiverksamheten inom Folktandvården i Region Stockholm.
Som tandsköterska hos oss arbetar du med barn och ungdomar med ett varierat vårdbehov. Våra olika typer av behandlingar består av att ta hand om remitterade patienter med grav karies, tandvårdsrädsla, tandutvecklingsstörningar, olycksfall, kirurgiska behov samt barn med kroniska sjukdomar och olika funktionshinder. I arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med tandläkaren utföra olika behandlingar under narkos på Danderyds sjukhus och på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det breda behandlingspanoramat gör att vi kan erbjuda dig ett omväxlande och mycket stimulerande arbete med goda chanser till att kunna vidareutveckla dig. Inom dina ansvarsområden ingår bland annat: assistans, sterilarbete, beställning av dentalprodukter, patientbokning och remissadministration.Publiceringsdatum2025-11-10Bakgrund
Du är utbildad tandsköterska och har några års erfarenhet. Du är van att ta egna beslut, är drivande, självgående och stimuleras av att utveckla en klinik. Du har lätt för att samarbeta och är flexibel, lugn och har ett gott bemötande. Du trivs med ditt yrkesval och har erfarenhet och ett genuint intresse för barn och ungdomar.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Datorvana är ett krav. Erfarenhet av T4 är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 26 November 2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning . Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Klinikchef, Annika Julihn tel. 08-123 165 58.
Kontaktperson för Vision är Carina Dahlin Jouini, 08-12315260
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
