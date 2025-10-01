Tandsköterska till Folktandvården Norr, Växjö
2025-10-01
Just nu söker vi en tandsköterska som vill vara med och göra skillnad varje dag, Hos oss får du arbeta delegerat och utvecklas i en dynamisk miljö. Här får du växa i din yrkesroll, ta ansvar och vara en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att skapa god munhälsa hos kronobergarna.
Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.

Arbetsuppgifter
I dag är vi totalt 29 medarbetare som arbetar på en modern och fin klinik ett stenkast från Växjö centrum.
Vi tar emot patienter i alla åldrar och med olika behov. Med hjälp av vår lustgasutrustning kan vi ge extra stöd till tandvårdsrädda patienter, vilket gör vårt arbete både extra givande och meningsfullt. I den här tjänsten får du en omväxlande vardag där du arbetar både i steril, reception och på behandlingsrum. Det finns även möjlighet att arbeta med profylax och delegerade arbetsuppgifter, vilket ger dig chans att utvecklas och bidra med din kompetens i flera delar av verksamheten.
När du arbetar hos oss kan vi erbjuda dig:
En god introduktion: Vi erbjuder ett övergripande introduktionsprogram för alla nya folktandvårdare. Detta ger dig en god inblick i vår organisation och möjlighet att lära känna kollegor på andra kliniker. Vi har också en omfattande verksamhetsnära introduktion och är du nyexaminerad lägger vi lite extra omsorg på din introduktion så att du blir trygg i din nya yrkesroll.
Utvecklingsmöjligheter: Hos oss på Folktandvården finns flera karriär- och utvecklingsvägar. Du kan till exempel engagera dig i projekt eller medverka i en arbetsgrupp. Du kan också utvecklas vidare inom ledarskap eller kanske är du intresserad av att vara handledare när kliniken tar emot tandsköterskestudenter på LIA? Det finns många möjligheter till utveckling!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, tjänsten kan alltså komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är en tillsvidareanställning men en inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, du får gärna ha tidigare erfarenhet från yrket, men det är inget krav. Du är nyfiken och är inte rädd för att hugga i och hjälpa till där det behövs. Du har en god samarbetsförmåga och brinner för att ge en god service och ett gott omhändertagande.
Eftersom vi arbetar i team behöver du tycka om att arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ.
Vi utgår från en gemensam medarbetaridé: att se varandra och vår del i helheten.
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
* tjänstepension
* flyttbidrag
* möjlighet till löne- och semesterdagsväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* skobidrag
* medlemskap i personalklubb
* inflyttarservice för dig som inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
