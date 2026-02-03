Tandsköterska till Folktandvården, Luleå
2026-02-03
Livet i Luleå - mer plats för både vardag och framtid
I Luleå får du mer än bara ett jobb - du får en vardag som går ihop. Här kombineras en stark tandvårdsorganisation med livskvalitet på riktigt. Närheten till fjäll, hav och skog gör att du enkelt fyller på med energi efter arbetsdagen, och stadens puls ger både kultur och gemenskap. Flygplatsen ligger bara 12 minuter från centrum - perfekt för dig som vill ha världen inom räckhåll. Hos oss får du tid för både patienterna och livet utanför kliniken.
Välkommen till Luleå - här får du plats att växa, både som yrkesperson och människa.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet - men även du som är ny i yrket är varmt välkommen. Du har kunskaper i svenska språket i både tal och skrift på lägst C nivå. Meriterande är om du har vårderfarenhet och kunskaper i Cosmic och Carita. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har ett professionellt bemötande, arbetar strukturerat och tycker om att vara en viktig del i ett team. Du är lösningsorienterad, noggrann och engagerad.
Vi söker dig som vill arbeta med både människor och kvalitet - i en roll där du får både ansvar och variation.
Det här får du arbeta med
Som tandsköterska hos oss är du en central del i arbetsflödet. Du assisterar vid behandlingar, arbetar med egna patienter i till exmepel profylax, sköter administrativa uppgifter och bidrar till struktur och trygghet för både patienter och team.
Vi jobbar i team - här hjälps vi åt, delar med oss av kunskap och hittar lösningar tillsammans.
Det här erbjuder vi dig
• Hjälp att hitta din första bostad
• Introduktionsprogram med handledning under ditt första år
• Möjlighet till stafettverksamhet över hela Norrbotten
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten
Vision
Alva Åberg alva.aberg@norrbotten.se
9720632