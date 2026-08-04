Tandsköterska till Folktandvården Ludvika
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Ludvika Visa alla tandsköterskejobb i Ludvika
2026-08-04
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Folktandvården i Ludvika
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
, Gagnef
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu söker vi två tandsköterskor till vår klinik i Ludvika!
Vill du bli en del av ett härligt team där vi värnar om både varandra och våra patienter? Då har vi jobbet för dig!
Vår moderna klinik ligger centralt i Ludvika, med gångavstånd till både buss- och tågstation samt nära stadens utbud av affärer och restauranger. Vi har 9 välutrustade och moderna behandlingsrum där vi bedriver allmäntandvård med stort fokus på kvalitet och patientbemötande. Vi är ett härligt och engagerat team som nu söker ännu en tandsköterskekollega för att kunna erbjuda ännu fler medborgare trygg och professionell tandvård.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och omfatta bland annat:
Assistera vid behandlingar
Boka patienter
Sterilarbete
Möjlighet till eget patientarbete
Du kommer att få utbildning och handledning för att känna dig trygg i din roll och växa tillsammans med oss.KvalifikationerKvalifikationer
Fullgjord tandsköterskeutbildning
Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Veronika Marklund veronika.marklund@regiondalarna.se Jobbnummer
10020520