Tandsköterska till Folktandvården Liljeholmen
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-09-16
Vi på Folktandvården Stockholm arbetar, forskar och tänker på regionens munhälsa.
Hos oss får du möjlighet att ta stora steg i din personliga utveckling. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Vi söker en glad och serviceinriktad tandsköterska till Folktandvården i Liljeholmen. Vi erbjuder dig att bli en del av ett företag som kännetecknas av värme och omsorg, där du får vara med och påverka Region Stockholms folkhälsa till det bättre.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss arbetar du med såväl vuxna, ungdomar som barn med varierat vårdbehov. Du arbetar i team med tandläkare. Inom dina ansvarsområden ingår bland annat; assistans, röntgentagning, patientadministration, förebyggande behandlingar samt sterilarbete. Vidare i ditt uppdrag delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor. Möjlighet finns även att arbeta i vår reception och vara den som möter våra patienter med ett leende och med en hjälpande hand.
Folktandvården Liljeholmen består utav åtta ljusa behandlingsrum med vacker utsikt mot sjön Trekanten, centralt beläget vid Liljeholmstorgets Galleria, nära tunnelbana, tvärbana och bussar. Vi har generösa öppettider mellan kl. 07.00 - 20.00 för att finnas till för våra patienter på bästa sätt. Vi är ett 20-tal medarbetare där glädje och högt i tak är något som är viktigt för oss. Vi arbetar för att lösa våra dagar tillsammans, så våra patienter får den bästa vården och bemötandet. Vi har en stor bredd av erfarenhet inom samtliga discipliner. Vi som arbetar här är allt i från nyexaminerade till mycket erfarna medarbetare (även nischad tandvård inom kirurgi).
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och gärna några års erfarenhet i yrket. Du är trygg, engagerad och lösningsfokuserad. Har du erfarenhet av journalsystemet T4 eller tidigare arbete inom kundservice är det meriterande.
Vidare har du en hög servicenivå och mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift. Du är van vid att arbeta med datorer och förstår vikten av ett professionellt bemötande - även i stressiga situationer. Du är inte bara en lagspelare utan tar också eget ansvar, bidrar med idéer och vågar utvecklas tillsammans med andra. Dina personliga egenskaper värderas högt.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 5 okt-2025. Tjänsten är ett vikariat, på heltid, på 10 månader med god möjlighet till förlängning. Urval sker löpande. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Carina Rossäng, klinikchef, 08-123 166 37 eller
Gülistan Alp, arbetsledare, 08-123 166 21
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och ett starkt medarbetarskap. Hos oss ska du våga att tycka annorlunda och ha goda möjligheter till vidareutveckling och du ska framförallt må bra! Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
