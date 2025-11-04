Tandsköterska till Folktandvården Leksand
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Folktandvården Region Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Våra värderingar - öppenhet, respekt och ansvar - ska prägla hela verksamheten. Folktandvården Region Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi bedriver sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och har även en folkhälsofunktion som arbetar för att utöka kunskapen kring munhälsa och satsar på förebyggande tandvård
Leksand är synonym med sina 94 byar i dalromantisk stil och kulturgårdar med stort historiskt värde.
Leksand har både Österdalälven och Siljan centralt på orten. Kommunen kan erbjuda många aktiviteter både under vinter och sommarhalvåret som tex vandring, skidåkning, skridskoåkning och i Leksandshallen finns det bad, motionssim, gym, relax och workout. I kommunen finns både stora och små företag.
Vi har också mycket bra tågförbindelser till bland annat Stockholm och Arlanda.
Tandsköterska till Folktandvården LeksandPubliceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
På Folktandvården i Leksand arbetar idag tandläkare, hygienist, tandsköterskor, kliniksamordnare och verksamhetschef. Vi arbetar helt digitalt i vårt journalsystem (T4) samt med röntgen och avtryckskanner.
Vi arbetar gärna i teamtandvård.
Övrig information
Folktandvården Dalarna samarbetar med andra arbetsgivare i länet angående medflyttarfrågor genom Rekryteringslots. Rekryteringslots fungerar som stöd och lots för din medflyttande partner, så att hen också hittar ett passande jobb i er nya hemmaregion. För ytterligare information se www.rekryteringslots.seKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen
Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som tandsköterska
Erfarenhet av datasystemet T4
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
