Tandsköterska till Folktandvården i Torsby och Sysslebäck
2025-10-25
Vill du arbeta i en miljö där både natur och utveckling står i fokus? Hos oss i Torsby får du en varierad och stimulerande arbetsdag - med goda möjligheter att växa i din yrkesroll och ett arbetsklimat där samarbete och kvalitet står i centrum.
Din arbetsplats
I Torsby får du det bästa av två världar - närhet till natur, friluftsliv och lugn, men också bra kommunikationer till storstaden. Med direktflyg från Torsby till Arlanda tar du dig smidigt till Stockholm - två gånger om dagen!
Vi är en medelstor verksamhet med två enheter - i Torsby och Sysslebäck - där totalt 22 medarbetare tillsammans möter omkring 5 300 vuxna och 2 250 barn och unga. Hos oss finns patienter i alla åldrar och med varierande behov, vilket skapar goda möjligheter för dig som vill utvecklas i din yrkesroll.
Det är av yttersta vikt för oss att skapa en miljö som är lugn och positiv både för patienter och medarbetare. Vi stöttar och hjälper varandra och bemöter våra patienter på ett gott och professionellt sätt.Publiceringsdatum2025-10-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril, reception och självständigt arbete inom profylax. Du blir en del av teamet där det arbetsdelegerade arbetssättet ligger i grunden. Klinikens tandläkare arbetar mer och mer delegerat och är positiva till samarbete med såväl tandsköterska som tandhygienist.
Flera av klinikens tandläkare har nischutbildningar i olika specialiteter - bl.a. kirurgi och endodonti - vilket ger dig större utvecklingsmöjligheter. På det sättet får du arbetsuppgifter som är varierande inom både vuxen- och barntandvård.
Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt på kvalitet och bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen. Du har ett gott bemötande, en vilja att hjälpa andra och är delaktig i att hitta lösningar. Du har en god samarbetsförmåga, har lätt att anpassa dig till ändrande omständigheter samt är motiverad att utföra dina arbetsuppgifter ansvarsfullt och med god kvalitet.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Folktandvården, Torsby och Sysslebäck Kontakt
Kristina Markova, klinikchef 010-8327400,kristina.markova@regionvarmland.se Jobbnummer
9574358