Tandsköterska till Folktandvården Härnösand
Region Västernorrland / Tandsköterskejobb / Härnösand Visa alla tandsköterskejobb i Härnösand
2025-11-07
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Härnösand
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Lockas du av att arbeta i ett team med erfarna kollegor och ett öppet arbetsklimat? Välkommen till oss!
Folktandvården Härnösand ligger nära hav och skärgård med många möjligheter till friluftsliv. Kliniken bildar ett verksamhetsområde med 5 andra kliniker, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Bredbyn och Domsjö. Vi på folktandvården i Härnösand 18 medarbetare 4 tandläkare, 2 tandhygienister och 10 tandsköterskor och 1 administratör på kliniken. Vi har ett utvecklat introduktions- och handledningsprogram för att du redan från första dag ska känna dig omhändertagen och som en i laget. Vi jobbar delvis delegerat och med teamarbete.
Vi söker nu en tandsköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Tandsköterska till Folktandvården HärnösandPubliceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utföra kliniskt patientarbete i samarbete med övriga medarbetare, sterilarbete, materialvård och förekommande administrativa arbetsuppgifter. I jobbet ingår att medverka i arbetet för att utveckla en god munhälsa samt bidra till verksamhetens utveckling. Andra uppgifter kan exempelvis vara handledning av personal och elever.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2025:060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Sonja Sandberg +4661184755 Jobbnummer
9593719