Tandsköterska till Folktandvården Hagfors/Ekshärad
Region Värmland / Tandsköterskejobb / Hagfors Visa alla tandsköterskejobb i Hagfors
2026-04-29
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Hagfors
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Region Värmlands vision lyder "Livskvalitet i världsklass". Den innebär att vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Folktandvården som en del av regionen arbetar och utvecklar vår organisation varje dag för att alla värmlänningar ska få tandvård i världsklass - vill du vara med på resan?
Hagfors/Ekshärad består av ett glatt och positivt gäng medarbetare i varierande åldrar. Klinikerna är modernt utrustade med bland annat lustgasutrustning, panoramaröntgen samt utrustning för digitala avtryck. Vi är en klinik som är verksamma på två olika orter och erbjuder möjlighet till att använda vår klinikbil för tjänsteresor. Gratis parkering finns utanför båda klinikerna. För att förlänga helgen lite extra arbetar vi halvdag på fredagar.
Hagfors ligger i nordvästra Värmland och kännetecknas av sin natur. Kommunens stora naturområden ger möjligheter till en aktiv fritid med sport och friluftsliv året om, vare sig du gillar jakt, fiske, skidor eller motorsport. Här finns även butiker, kultur, föreningsliv och kommunal service. Med endast en timme till Karlstad med bil och ca 45 minuter med flyg till Stockholm Arlanda från Hagfors flygplats finns möjlighet till både det lugna i Hagfors och närhet till stadspuls.
Som tandsköterska hos oss kommer du få arbeta med ett varierat patientklientel med vuxna, ungdomar, barn samt med äldre vuxna - alla med varierat vårdbehov. Arbetsuppgifterna ser olika ut från dag till dag och består av assistans, steril- och receptionsarbete allt för ett så omväxlade och stimulerande arbete som möjligt.
På kliniken arbetar vi både traditionellt samt arbetsfördelat och det finns stora möjligheter till att arbeta med egna patienter inom exempelvis profylax och scanning av bettskenor samt avtagbar ortodonti.
Vi erbjuder en inspirerande och dynamisk miljö där utveckling, kvalitet och service alltid är i fokus. Är du ny i professionen erbjuder vi ett gediget introduktionsprogram som varvar teori och praktik, allt för att du ska få en så bra start på karriären. Du blir en del av en engagerad grupp kollegor som är stöttande och där vi skapar förutsättningar för individuellt utformad kompetensutveckling.
Som tandsköterska hos oss får du möjlighet för:
Karriärsutveckling som nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, fluortant, arbetsledare eller klinikchef
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Lönetillägg för tillfälligt arbete på annan klinik utifrån antal resdagar
Förmåner inom Folktandvården Värmland:
Friskvårdsbidrag på 3000 kr
Tjänstepension och försäkringar
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
För arbete på Folktandvården Hagfors och Ekshärad utgår ortstillägg utöver lön.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid men vi är öppna för att diskutera andra anställningsformer. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en tandsköterskeexamen.
Som person har du lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter eller ändrade omständigheter. Du är självgående och tar aktivt ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Med ett starkt servicefokus och ett professionellt bemötande skapar du trygghet och kvalitet i mötet med både patienter och kollegor.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss gärna på sociala medier.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Folktandvården Hagfors/Ekshärad Kontakt
Linda Karlsson linda.c.karlsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9881447