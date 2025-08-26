Tandsköterska till Folktandvården Haga, Karlstad
Region Värmland / Tandsköterskejobb / Karlstad Visa alla tandsköterskejobb i Karlstad
2025-08-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
På Folktandvården Haga är vi 44 medarbetare som har en hög och bred kompetens inom alla områden.
I alla yrkeskategorier finns yngre samt mer erfarna kollegor. Här behandlar vi 13 700 patienter, fördelat på både barn och vuxna, i nyrenoverade lokaler. I samma byggnad finns även Specialistkliniken för Parodontologi, Endodonti, Protetik och Pedodonti. Vår arbetsmodell är 7-19, där du varvar mellan att jobba förmiddags- och eftermiddagspass.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril- och receptionsarbete. Är du intresserad finns även möjlighet till egna ansvarsområden till exempel inom profylax med egna patienter och andra delegerade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor och personlig handledare. Dessutom ger vi dig https://www.regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss/en-bra-start-hos-oss
eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med godkänd tandsköterskeexamen. Har du erfarenhet av tandsköterskeyrket är det meriterande.
Som person är du lyhörd och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid att du är serviceinriktad och tillmötesgående. Dessutom behöver du ha lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar samtidigt som du är noggrann och bibehåller en hög kvalitet i ditt arbete.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251683". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Folktandvården Haga Kontakt
Jakob Selvin, klinikchef jakob.selvin@regionvarmland.se Jobbnummer
9477315