Tandsköterska till Folktandvården Gamleby
2025-11-06
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
Vill du vara en del av en framgångsrik, värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb på Folktandvården i Kalmar län.
Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vårt samarbete i team med tandhygienister och tandläkare är en viktig del av hälsoinriktningen samtidigt som alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta på toppen av sin kompetens.
Som ny medarbetare hos oss deltar du i ett omfattande introduktionsprogram, vilket gör att du redan som nyanställd får en god inblick i verksamheten samt möjlighet att skapa nätverk med kollegor runt om i länet. Vi är samtidigt lyhörda för ny kunskap från dig och du har goda möjligheter att själv påverka arbetssättet och din utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Vi förväntar oss ett stort engagemang och entusiastiskt förhållningssätt. Att arbeta med andra människor är något du värdesätter och trivs med. Genom att vara lyhörd och prestigelös bidrar du till en positiv stämning på kliniken. Du är tydlig i din kommunikation och bemöter patienter på ett omsorgsfullt sätt. Du uppskattar ett omväxlande arbete och har lätt för att ställa om och se nya möjligheter när dagen får ändrade förutsättningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tar de initiativ och beslut som krävs i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig med viljan att växa tillsammans med oss. Satsar du på oss - satsar vi på dig!
Din framtida arbetsplats
Hos oss möts du av en varm och familjär stämning där sammanhållning, engagemang och lagarbete står i centrum. Vi värnar om varandra och lägger stor vikt vid att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö där alla får möjlighet att utvecklas.
På kliniken arbetar nio medarbetare - tre tandläkare, en tandhygienist och fem tandsköterskor - som tillsammans driver och utvecklar teamtandvården med fokus på kvalitet och omtanke om våra patienter.
Kliniken ligger naturskönt strax norr om Västervik i norra Kalmar län, med närhet till både skog och hav. Här får du det bästa av två världar - en vacker naturmiljö och en av Sveriges mest idylliska skärgårdar alldeles runt hörnet.
Du kan läsa mer om Folktandvården Region Kalmar län på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvarden.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Folktandvården Kontakt
Caroline Lilja, Klinikchef 010-3585635,caroline.lilja@regionkalmar.se
