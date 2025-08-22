Tandsköterska till Folktandvården enhet Karlskoga/Degerfors.
2025-08-22
Du har nu chansen att bli en i vårt team!
Vid enheten arbetar ca 30 medarbetare som har hand om alla patientkategorier. Vår enhet består av kliniker som är geografiskt placerade i Karlskoga och Degerfors. Resor i tjänsten mellan klinikerna i enheten kan förekomma. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism. Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna tandsköterskor att söka.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som tandsköterska har du god servicekänsla, tycker om att ta eget ansvar och är självgående i din yrkesroll. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både vuxna och barn, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Du arbetar i tandvårdsteam och assisterar både tandläkare och tandhygienister. Du utför patientadministration på behandlingsrum och i receptionen och instrumentvård i sterilen. Eget patientarbetet kan också förekomma. Du arbetar aktivt med vårt koncept för Frisktandvård. Tjänsten innefattar också telefonitjänstgöring vilket innebär att svara våra patienter som ringer, boka/ändra/boka om tider mm.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska och vill arbeta med tandsköterskans fulla kompetens, barn - och vuxentandvård, receptionsarbete, steril och telefoni. Det är meriterande att du har dokumenterad erfarenhet av tandsköterskeyrket. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar med digital journalföring i systemet Frenda och det är en fördel om du har datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Agneta Collin 0586-66825 Jobbnummer
9470848