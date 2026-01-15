Tandsköterska till Folktandvården enhet Haga/Lekeberg
Du har nu chansen att bli en del av vårt positiva team på Haga/Lekeberg-enheten!
Vår enhet består av 2 kliniker, Haga och Lekeberg. Båda klinikerna har moderna, fräscha, rymliga med färgglada behandlingsrum, kliniken i Haga har 12 behandlingsrum och Lekeberg har 5 behandlingsrum. Båda klinikerna är nyligen renoverade och har hög standard. Vi är ca 27 medarbetare, har drygt 15 500 patienter på enheten och vi utför både barn och vuxentandvård. Här arbetar vi med hela bredden av tandvård då en del av vårt upptagningsområde är socioekonomiskt utsatt område.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både vuxna och barn, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Tjänsten innefattar assistans, receptionsarbete och vi ser gärna att du är intresserad av att utveckla dig att ha egna patienter. Eftersom våra kliniker samarbetar i olika enheter kan du få möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser.
Hos oss får du ett omväxlande arbete och ett kunskapsutbyte med erfarna och nya kollegor. Vi arbetar tillsammans i team och i olika former av samarbetspass med patienten i fokus, sätter en ära i att göra ett betydelsefullt arbete för våra patienter. Vi bemöter våra patienter och medarbetare med omtanke och respekt, arbetar för ett gott arbetsklimat, genom att tillsammans ställa upp för varandra, bidra med glädje och skapa trygghet på arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan till en enhet som tycker om nytänkande och strävar efter att våga nytt!
Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska och vill arbeta med både barntandvård och vuxentandvård. Som tandsköterska har du god servicekänsla, tycker om att ta eget ansvar och är självgående i din yrkesroll. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av tandsköterskeyrket, alternativt om du har erfarenhet inom något serviceyrke eller receptionsarbete. Vi söker dig som är positiv, ger det där lilla extra och tillsammans med övriga medarbetare vill driva enhetens utveckling in i framtiden. Här finns möjligheter för dig att vidareutvecklas och bidra med ditt engagemang.
Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala. Vi arbetar med digital journalföring i Frenda, därför behöver du ha god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
