Tandsköterska till Folktandvården Endodonti Danderyd
Engagerad tandsköterska till avdelningen för Endodonti vid Danderyds sjukhus som är en del av Eastmaninstutet, Specialisttandvården inom FTV Stockholm
Vill du vara med och bidra till Endodontins fortsatta utveckling? En av våra tandsköterskor går i pension så nu söker en erfaren och engagerad tandsköterska som vill vara med och driva vår endodontiavdelning framåt.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska på Endodontiavdelningen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att erbjuda patienter vård i världsklass. Du får möjlighet att använda hela din kompetens och assistera såväl specialister som tandläkare under utbildning.
Vi söker dig som har ett gott öga för detaljer, en utpräglad servicekänsla och trivs med att arbeta i ett dynamiskt team. Nu har du möjlighet att tillsammans med dina kollegor, ta ansvar för att alla patienter som går in igenom vår entré vid Eastmaninstitutet får vård i världsklass. Du får således användning av hela din kompetens, samtidigt som det ställs krav på en mycket god servicekänsla. Du kommer få möjlighet att assistera både specialister och tandläkare under utbildning. I din tjänst ingår att vid behov även stötta upp på övriga specialistavdelningar i huset.
Vad du behöver för att lyckas
För att lyckas i rollen tandsköterska på Endodontiavdelningen är du utbildad tandsköterska, gärna med erfarenhet av specialisttandvård. Det är meriterande om du har ett särskilt intresse för Endodonti. Du har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och arbetar strukturerat även i en dynamisk miljö. Vidare har du ett stort engagemang och ett positivt bemötande, med en utpräglad servicekänsla och god samarbetsförmåga som bidrar till en trivsam arbetsmiljö för både kollegor och patienter.
När du blir en av oss
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Ett generöst friskvårdsbidrag (5 000 kr)
Tjänstepension och möjlighet till löneväxling
Extra semesterdagar från 40 års ålder
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet att ta del av vår incitamentsmodell
Frisktandvård och subventionerad läkarvård
Du kommer att ingå i Sveriges största tandvårdsnätverk med omfattande möjligheter till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2026. Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan förekomma, och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval kan ske löpande och då kan tjänsten komma tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Vill du veta mer?
Då är du hjärtligt välkommen att höra av dig till klinikchef: Per Tidehag, tel. 0702-412 739 eller arbetsledare: Madeleine Örnehed, tel. på 0700-011 715.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
