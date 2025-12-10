Tandsköterska till Folktandvården Centrum, Sundsvall
2025-12-10
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Centrumkliniken i Sundsvall är Folktandvården Västernorrlands största klinik med ca 30 anställda. Efter lyckad rekrytering av tandläkare behöver vi fler tandsköterskor till vårt team på Folktandvården centrum! Centrumkliniken ligger centralt i Sundsvall och vi erbjuder dig en chans till fina kollegor, utvecklingsmöjligheter med bland annat ett fint internprogram där vi utbildar på kliniken. Vi jobbar i huvudsak med teamtandvård och assistans men man får också jobba med egna patienter som tandsköterska hos oss. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Tandsköterska till Folktandvården Centrum, SundsvallPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Tandsköterskan spelar en central roll då de fungerar som spindeln i nätet på vår klinik. Är man nyutbildad får man först bli trygg i rollen som tandsköterska från grunden, för att sedan få den utbildning som behövs för att kunna jobba delegerat med egna patienter.
Som tandsköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med:
Assistera tandläkare
Jobba delegerat med egna patienter
Viss administration samt viss sterilarbete
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta med teamtandvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Vi ser gärna att du som söker har ett intresse av att jobba med teamtandvård.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
