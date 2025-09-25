Tandsköterska till Folktandvården Brommaplan
Region Stockholm / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Folktandvården Stockholm arbetar, forskar och tänker på regionens munhälsa.
Hos oss får du möjlighet att ta stora steg i din personliga utveckling. När du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Vi söker en positiv och serviceinriktad tandsköterska till Folktandvården på Brommaplan. Vi erbjuder dig att bli en del av ett företag som kännetecknas av värme och omsorg, där du får vara med och påverka Region Stockholms folkhälsa till det bättre.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska hos oss arbetar du med såväl vuxna, ungdomar som barn med varierat vårdbehov. Du arbetar i team med tandläkare. Inom dina ansvarsområden ingår bland annat: assistans, steril- och receptionsarbete med stort fokus på kundservice. Vidare i ditt uppdrag delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor.
Folktandvården Brommaplan ligger centralt med närhet till både tunnelbana och buss. Vår fina klinik har 11 moderna behandlingsrum och vi är ett team på cirka 20 engagerade medarbetare med en stor bredd av erfarenhet inom samtliga discipliner. Vi värnar om ett nära och givande samarbete, alltid med patienten i fokus. Dessutom samarbetar vi gärna med våra närliggande Folktandvårdskliniker för att ge bästa möjliga vård.
Hos oss är arbetsglädje, kvalitet och utveckling alltid i fokus. I vår stöttande gemenskap lyfter vi varandra och skapar goda förutsättningar för individuell kompetensutveckling
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig med avslutad tandsköterskeutbildning och du får gärna ha god erfarenhet. Dessutom är du en person som motiveras av att utveckla dina färdigheter och din kompetens ytterligare. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du håller en hög servicenivå och har en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift.
Vidare som person är du positiv även i utmanande situationer samtidigt som du etablerar förtroende och når inflytande hos våra patienter. Du utvecklar effektiva och genomförbara lösningar på problem och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Därutöver lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som tandsköterska hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda tandsköterskeelever mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom nischtandsköterska, profylaxtandsköterska, BVC-informatör, fluortant och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober-2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta:
Amanda Bergström, klinikchef, tel. 0703-057746
Ena Begovic, arbetsledare, tel. 0703-236836
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur som bygger på ett tillitsbaserat ledarskap och ett starkt medarbetarskap. Hos oss ska du våga att tycka annorlunda och ha goda möjligheter till vidareutveckling och du ska framförallt må bra! Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
9527279