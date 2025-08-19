Tandsköterska till Folktandvården Bollnäs
Nu söker vi tandsköterska till vår klinik i Bollnäs!
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Hos oss får du även som nyanställd tandsköterska ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.
I Bollnäs är det nära till naturen och friluftsliv, här hittar du bland annat goda möjligheter till skidåkning på både längden och utför samt fiske. Utöver fantastisk natur erbjuder Bollnäs också ett flertal gymanläggningar i centrum och två nybyggda paddelcenter.
Vår klinik är placerad i centrum med bra tåg- och bussförbindelser till hela landet, till exempel tar det bara två timmar med tåg från Stockholm. Folktandvården Bollnäs är en HUBB, det vill säga en av våra största och centrala klinikerna i Hälsingland. Med anledning av detta utför vi mer avancerade behandlingar i samarbete med specialisttandvården och har medarbetare som är nischade inom flera tandvårdsområden. Vi arbetar aktivt med att bidra till varandras kompetensutveckling genom ett nära samarbete på kliniken. Vi har ett bra arbetsklimat där vi månar om varandra.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer.
Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov, som t.ex. att kunna arbeta självständigt med patienter. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska eller i slutet av din utbildning och har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta kunder. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
