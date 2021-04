Tandsköterska till Folktandvården Åtvidaberg - Region Östergötland - Tandsköterskejobb i Åtvidaberg

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Åtvidaberg2021-04-09Folktandvården är det naturliga valet för östgötar i alla åldrar. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam stark organisation - förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård. Genom långvariga relationer med god service bidrar vi till bättre munhälsa och livskvalitet för alla. Vi söker dig som vill dela vår vision om kvalitet, omtanke och utveckling - för god munhälsa genom hela livet.Vi söker nu en tandsköterska till Folktandvården Åtvidaberg, en mindre allmäntandvårdsklinik cirka 3 mil söder om Linköping. Kliniken är centralt belägen på orten och pendlingsmöjligheterna till bland annat Linköping är goda. Vi finns i fräscha lokaler med fem behandlingsrum. Hos oss arbetar alla på toppen av sin kompetens vilket gör att vi har ett väl fungerande teamarbete på kliniken.2021-04-09I tjänsten ingår alla tandsköterskans arbetsuppgifter inom både barn- och vuxentandvård. Arbetsuppgifterna består bland annat av assistans, arbete i team med delegerade arbetsuppgifter, eget patientarbete samt arbete i steril och reception. Därtill ingår även utåtriktat arbete på Åtvidabergs skolor. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och att få arbeta hälsoinriktad med hög kvalitet och service.Vi söker dig som har examen som tandsköterska, god datorvana och goda kunskaper i svenska. Vi välkomnar både dig som är erfaren tandsköterska och dig som är, eller snart är, nyutexaminerad att söka till oss. För alla våra nya medarbetare erbjuder vi ett introduktionsprogram under ett år tillsammans med andra nya medarbetare i organisationen.Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du uppskattar ett arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. I ditt arbete värdesätter du kvalitet och god service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Klinikchef Britt-Marie Jarkiewicz, 010-103 50 19.Facklig företrädare för Vision är Susanne Mihandoust, 010-103 92 84.AnsökanSista ansökningsdag är den 25 april 2021. Vi vill att du bifogar personligt brev, CV och kopia på ditt examensbevis.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00 under kontorstid.Tjänsten har ID-nummer 20210545.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION ÖSTERGÖTLAND5680246