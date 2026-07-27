Tandsköterska till Folktandvården Åre Järpen
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Åre Visa alla tandsköterskejobb i Åre
2026-07-27
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, Krokom
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eller i hela Sverige
Byt utsikt.-inte bara jobb. Välkommen till Folktandvården Järpen/Åre!
Tänk dig att börja arbetsdagen med utsikt över vatten och fjäll direkt fån behandlingsrummets fönster.
Att arbeta i helt nya behandlingsstolar, tillsammans med kollegor som tycker det är okej att skratta högt i fikarummet, be en kollega om hjälp och avsluta dagen med känslan av att vi gjorde ett bra jobb tillsammans.
Efter sommaren blir vi fler tandläkare och söker därför fler engagerade tandsköterskor som vill vara med på vår resa.
Hos oss är du inte bara en medarbetare- du är en viktig del av teamet.
Vi arbetar just nu med att skapa utrymme för återhämtning och bygga ett hållbart arbetsliv där människor trivs, orkar och känner att dom utvecklas över tid. För oss är det lika viktigt att ha roligt tillsammans som att ge våra patienter den bästa tandvården.
Vi tror inte att ett jobb bara handlar om moderna behandlingsstolar , Men eftersom våra är sprillans nya vore det nästan synd att inte nämna det ;)
Det handlar om människor, Om kollegor som ställer upp delar med sig av sin kunskap och gör även en stressig dag lite lättare- och lite roligare.
Välkommen till oss.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som tandsköterska är du en nyckelperson i vårt team. Du assisterar vid behandlingar, arbetar med sterilarbete, patientbemötande, röntgen, administration och bidrar till att skapa en trygg och positiv upplevelse för våra patienter. Hos oss får du ett varierat arbete där din kompetens och dina idéer tas till vara.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad tandsköterska( eller under utbildning)
• Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
• Har ett gott bemötande och vill ge patienterna den bästa upplevelsen
• Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/9/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef/Verksamhetschef
Emma Einarsson emma.einarsson@regionjh.se +46761037450 Jobbnummer
10013193