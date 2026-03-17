Tandsköterska till Folktandvården Alnö
2026-03-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Alnö är en del av Region Västernorrland och samarbetar nära med Folktandvården Timrå. Nu söker vi 2 tandsköterskor som under en period kommer att arbeta på båda klinikerna, med ett tydligt uppdrag att bidra till struktur, planering och ett utvecklat profylaxarbete på Alnö. Folktandvården Alnö bedrivs idag av inlånad personal från andra kliniker några gånger i månaden samt 1 klinikadministratör. Folktandvården Timrå bedrivs av 4 Tandläkare, 2 Hygienister,7 Tandsköterskor 2 receptionister, 1 administratör.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (eller enligt överenskommelse) med placering på Folktandvården Alnö, där arbete även kommer att ske på Folktandvården Timrå. Uppdragets innehåll kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov, samt utveckling. Uppdrag, arbetsfördelning och fokusområde kan justeras utifrån klinikens behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som tandsköterska hos oss kommer du att:
Arbeta kliniskt med patientarbete, både delegerat och i team
Planera och strukturera tidböcker, särskilt på Alnö
Arbeta med telefon/reception vid behov
Delta aktivt i och bidra till att planera, strukturera och genomföra profylaxarbete
Vara ett stöd i samordning av det dagliga arbetet på kliniken
Samarbeta tätt med kollegor på både Alnö och Timrå för att säkerställa god tillgänglighet och patientsäkerhet
I denna roll kommer man ha et stort ansvar för bokningar av patienter. Ha en helhetssyn för hela Folktandvården Alnö och kunna ta emot profylax patienter samt kunna assistera med hygienister och tandläkare när verksamhet bedrivs på kliniken. Tjänsten passar dig som trivs med variation och som tycker om att ta ansvar för helhet och flöden i verksamheten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har tidigare arbetslivserfarenhet som tandsköterska
Har arbetslivserfarenhet av profylaxarbete
Har arbetslivserfarenhet som receptionist
Har kunskaper i T4-systemet
Har erfarenhet av arbete på tandvårdsklinik
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Initiativtagande
Helhetssyn
Lojal
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2026:021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Elin Svedberg Jobbnummer
9802080