Tandsköterska till Enheten för käkkirurgi, Specialisttandvårdskliniken
2026-02-23
Är du utbildad tandsköterska som är intresserad av att arbeta och vidareutvecklas inom käkkirurgi? Då en av våra medarbetare snart går i pension söker vi nu dig som vill bli en del av vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren tandsköterska som primärt kommer att assistera vid operation, utföra mottagningsarbete, hantera intraoral röntgen och panoramaröntgen, samt utföra patientadministrativt arbete. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå efter en tids tjänstgöring.
Som tandsköterska hos oss har du en betydelsefull roll. Arbetet förutsätter ett eget intresse, ständigt lärande inom området och ett nära samarbete med våra specialister inom käkkirurgi, orofacial medicin och oral radiologi. Vi vill att du som ny medarbetare trivs och känner dig trygg i din profession. Vi erbjuder därför en individanpassad introduktion och därefter får du tillgång till en mentor.
Om arbetsplatsen
Specialisttandvårdskliniken är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västmanland och finns placerad på Västmanlands sjukhus i Västerås. Kliniken består av våra tre enheter käkkirurgi, tandreglering och oral rehabilitering. Vi bedriver specialisttandvård som omfattar odontologins alla specialiteter och tar emot patienter i alla åldrar. På kliniken arbetar totalt cirka 80 medarbetare.
Den här tjänsten är placerad på enheten för käkkirurgi. Hos oss ingår du i ett multiprofessionellt team som består av käkkirurger, ST-tandläkare, assistenttandläkare, en tandhygienist och tandsköterskor. På enheten finns även specialister inom oral radiologi och orofacial medicin. Vi bedriver ST-utbildning och forskning, samt har ett nära samarbete med övriga odontologiska och medicinska specialiteter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Se kontaktuppgifter längre ner i annonsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd tandsköterskeutbildning och tidigare erfarenhet inom yrket. Har du en vidareutbildning som operationstandsköterska är det meriterande. Vi ser det även som en fördel om du tidigare har arbetat inom käkkirurgisk operationssjukvård. Då rollen innebär journalarbete och att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker är trygg och stabil som person. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras ser vi att du har förmågan att vara flexibel samtidigt som du bibehåller ditt lugn och fokus i stressiga situationer. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då en stor del av arbetet innebär att arbeta i team och nära både patienter och anhöriga, behöver du vara en lagspelare med känsla för service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
Intervjuer är planerade att ske på Specialisttandvårdskliniken, ingång 27, från och med vecka 11.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Alejandra Mejia Ramirez alejandra.mejia.ramirez@regionvastmanland.se Jobbnummer
9759166