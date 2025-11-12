Tandsköterska till Enhet Kumla/Laxå, Allmäntandvården
Välkommen till oss på allmäntandvården och Enhet Kumla/Laxå. Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill driva enhetens utveckling in i framtiden.
Vår enhet består av klinikerna i Kumla och i Laxå. Kliniken i Kumla har totalt 11 behandlingsrum och ca 11 195 patienter varav 39% barnpatienter. Verksamheten flyttar ut till helt nya lokaler våren 2026. Kliniken i Laxå totalrenoverades för några år sedan och med sina 5 behandlingsrum är kliniken fortfarande som ny. Vi har ca 2813 patienter varav 33% barnpatienter att ha tand om i Laxå.
Vi har en driven, ansvarsfull och utvecklingsbenägen personal. Vi provar på nya arbetssätt för att öka tillgängligheten för våra patienter och en stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna. Tandsköterskorna spelar en väldigt stor roll i utvecklingsarbetet. Det som är viktigt för oss på enheten är att vi har patienterna i fokus, har respekt gentemot varandra, vilja varandras bästa, att vi har en positiv anda, att man visar engagemang, utmanar gamla arbetssätt och bidrar till ett öppet klimat på arbetsplatsen.
Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna tandsköterskor att söka tjänsten. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i Region Örebro läns värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska har du god servicekänsla, tycker om att ta eget ansvar och är självgående i din yrkesroll. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både vuxna och barn, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Tjänsten innefattar assistans, receptionsarbete och vi ser gärna att du är intresserad av att utveckla dig att ha egna patienter.
Eftersom våra kliniker samarbetar i olika enheter, kan du få möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska och vill arbeta med både barntandvård och vuxentandvård. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av tandsköterskeyrket. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala.
Vi arbetar med digital journalföring i Frenda vilket innebär att du behöver du ha god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Välkommen till Folktandvårdenhttps://www.regionorebrolan.se/folktandvarden Ersättning
