Tandsköterska till endodonti på Specialisttandvården Gävle Sjukhus
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus / Tandsköterskejobb / Gävle
2025-12-04
Nu söker vi en tandsköterska till Specialisttandvården Gävle sjukhus och avdelningen för endodonti!
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!
Avdelningen för endodonti är en del av Specialisttandvården Gävle sjukhus. Hos oss finns en bred kompetens samlad och utöver endodonti finns även specialister inom orofacial medicin, käkkirurgi, röntgen, bettfysiologi, protetik samt parodontologi. Vi har även ett eget tandtekniskt laboratorium. Specialisttandvården Gävle sjukhus har ambitionen att ligga i framkant, vi växer och utvecklas med ett brett kliniskt samarbete mellan specialister, allmäntandvård och sjukvård för att bedriva en hälsofrämjande tandvård. Vi bedriver även ST-utbildningar inom flera av våra specialistområden, vilket bidrar till en dynamisk och lärande arbetsmiljö.
Tillsammans är vi drygt 75 engagerade medarbetare som arbetar i nära samverkan. Vår ambition är att ligga i framkant inom specialisttandvård. Vi växer och utvecklas kontinuerligt genom ett brett kliniskt samarbete mellan specialister, allmäntandvård och sjukvård - allt för att erbjuda en hälsofrämjande och högkvalitativ tandvård.
Tjänsten kommer vara förlagd på Specialisttandvården Gävle sjukhus, men viss tjänstgöring kan förekomma i Hudiksvall. Vi har behov av tandsköterskor som fokus i Endodonti, men vi söka ett flexible person som kan arbeta i andra avdelening vid behövPubliceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som tandsköterska på avdelningen för endodonti kommer du att delta i patientverksamheten med endodontiska behandlingar och rotspetsoperationer, boka och kalla patienter, beställa varor kopplat till avdelningen, planera avdelningens resurser och rum tillsammans med din teamchef samt samarbeta med övrig personal på de andra avdelningarna. Vi är en utbildningsklinik och tar emot auskultanter där du kommer vara med och utbilda och visa er specialitet. Avdelningen har nyligen växt så goda möjligheter finns att vara med och påverka och utveckla avdelningen. Du arbetar i team med patientens bästa i fokus och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Du har en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och intresse, samt för verksamhetens behov. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande.
Tjänsten är förlagd till avdelningen för endodonti. Vi bedriver specialisttandvård och ibland kan du behöva hoppa in på andra avdelningar vid behov, varför egenskaper som flexibilitet och teamanda värdesätts högt.
Du får som nyanställd tandsköterska på Folktandvården Gävleborg ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad tandsköterska med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Vidare har du ett genuint intresse för endodonti och vill utvecklas inom specialiteten. Det är även meriterande om du har erfarenhet av operationsarbete då rotspetsoperationer förekommer.
Vi ser gärna att du vill arbeta i team där delaktighet i patientarbetet präglar ditt arbetssätt. Som person är du ansvarstagande och lösningsfokuserad, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är servicemedveten och flexibel, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta patienter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
