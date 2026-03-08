Tandsköterska till en modern, familjeägd klinik i Årjäng
Tandkliniken Årjäng AB / Tandsköterskejobb / Årjäng
2026-03-08
Om oss Eftersom två av våra tandsköterskor nu ska gå i välförtjänt pension, letar vi efter en till två nya kollegor som vill bli en del av vårt team!
Välkommen till Tandkliniken Årjäng! Vi är en familjeägd modern klinik belägen i hjärtat av Årjäng. Hos oss ligger fokus alltid på trygg och högkvalitativ vård för våra patienter, samtidigt som vi månar om en riktigt bra arbetsmiljö för vår personal. Idag är vi ett team på 6 personer, som nu söker våra nästa kollegor.
Om rollen Som tandsköterska hos oss får du en omväxlande och rolig vardag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära:
Assistans vid stolssidan hos någon av våra två tandläkare.
Arbete i steril och disk.
Receptionsarbete som tidbokning, kalla patienter, svara och ringa i telefon, ta emot patienter m.m.
Delegerat arbete kan förekomma.
Vem är du? För att trivas i den här rollen letar vi efter dig som är en lagspelare och som sprider positiv energi till både kollegor och patienter. Du är serviceinriktad, lyhörd och van vid att ta egna initiativ.
Krav för tjänsten:
Du är utbildad tandsköterska.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande.
Goda datorkunskaper (vi använder journalsystemet Muntra).
Vi erbjuder dig: Hos oss blir du en del av ett stöttande gäng där vi har roligt på jobbet! Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag, samt ett riktigt tryggt förmånspaket med både privat sjukvårdsförsäkring och en extra förmånlig tjänstepension på 6 %.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid eller deltid efter överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön, fast. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till johanna.ojstrand@tandklinikenarjang.se
och märk mejlet med "Ansökan Tandsköterska".
Vi går igenom urvalet och anställer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 2026-04-12.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Öjstrand, tandläkare, på telefon 0573-10057 eller johanna.ojstrand@tandklinikenarjang.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
