Tandsköterska till Dr Obaidi Tandvård, Eskilstuna
Dr Obaidi Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Eskilstuna Visa alla tandsköterskejobb i Eskilstuna
2026-01-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dr Obaidi Tandvård AB i Eskilstuna
Vill du arbeta på en modern tandvårdsklinik där kvalitet, arbetsglädje och patientfokus står i centrum?
Dr Obaidi Tandvård i Eskilstuna söker nu en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-01-11Om företaget
Dr Obaidi Tandvård är en växande tandvårdskedja med två kliniker i Eskilstuna. Vi erbjuder högkvalitativ tandvård i en trygg, varm och professionell miljö, där modern teknik kombineras med ett personligt bemötande.
Vårt fokus ligger på kvalitet, samarbete och långsiktiga relationer - både med patienter och medarbetare. Hos oss arbetar du i en prestigelös organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang.Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss har du en central roll i den dagliga verksamheten. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
* Förbereda och ta hand om patienter före, under och efter behandling
* Sterilhantering och arbete enligt gällande hygienrutiner
* Administration såsom bokning, journalföring och patientkontakt
* Bidra till en trygg och positiv patientupplevelse
Tjänsten är på heltid, med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
* Är utbildad tandsköterska eller har motsvarande relevant erfarenhet
* Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
* Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
* Är flexibel, positiv och lösningsorienterad
* Trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang.
Vi erbjuder:
* En trygg och stimulerande arbetsmiljö i en växande verksamhet
* Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
* Nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor
* Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan så snart som möjligt.
CV och personligt brev skickas till: omaalo94@gmail.com
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta klinikchef Omar Al-Obaidi omaalo94@gmail.com
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Dr Obaidi Tandvård
Eskilstuna www.drobaidi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: omaalo94@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dr Obaidi Tandvård AB
(org.nr 559255-1930)
Kyrkogatan 6 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Jobbnummer
9677263