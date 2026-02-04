Tandsköterska till DermaDent i Sundbyberg
Dermadent Sweclinic AB / Tandsköterskejobb / Sundbyberg
2026-02-04
Vem är vi?
DermaDent i centrala Sundbyberg växer och just nu är vi i behov av en tandsköterska.
Vi har fokus främst på kvalitet och service . Vi utföra alla slags behandlingar inom allmän tandvård, men vi är också nischade inom kirurgi, estetik, endodonti och implantat behandlingar.
Arbetet hos oss kommer vara omväxlande och består av olika uppgifter, t.ex. steril, reception, röntgen, ass och att jobba helt självständigt.
Vem söker vi?
Vi söker en tandsköterska som är engagerad, alert, serviceminded, nyfiken och har intresse av att vidareutbilda och utveckla sig.
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad, noggrann, strukturerad har en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Vi söker dig som älskar service och kvalitet, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning.
För oss är inte erfarenhet det viktigaste utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss. Vi lägger en stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som en fördel om du:
Har en god datavana
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har utbildning som tandsköterska
Kan flera språk
Vill du bli vårt ansikte utåt? Du är välkommen att skicka din ansökan till info@dermadent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@dermadent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dermadent Sweclinic AB
(org.nr 559051-0599)
Humblegatan 34 (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Arbetsplats
DermaDent Jobbnummer
9721775