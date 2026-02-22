Tandsköterska till Dentalum i Åtvidaberg

Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Åtvidaberg
2026-02-22


Nu öppnar vi. Nu börjar det. Nu bygger vi något helt nytt.

Snart slår vi upp dörrarna till en helt nybyggd Dentalumklinik i Åtvidaberg. Nya lokaler. Ny energi. Nya möjligheter.
Det här är inte bara en ny arbetsplats. Det här är en chans att få vara med från början och skapa något riktigt bra tillsammans.
Vi bygger en modern klinik med den senaste utrustningen, smarta flöden och en arbetsmiljö som är skapad för att fungera på riktigt i vardagen. Ljus, rymd och känslan av en klinik där både patienter och medarbetare ska trivas från första steget innanför dörren.
Och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Som tandsköterska hos oss får du en central roll i teamet. Du arbetar nära tandläkare och patienter, bidrar till struktur, kvalitet och trygghet - och blir en del av den kultur vi nu bygger upp från grunden. Här finns en unik möjlighet att påverka, forma arbetssätt och sätta känslan i kliniken redan från start.
Vi tror att du:

Är utbildad tandsköterska

Gillar variation, tempo och teamarbete

Är trygg, lösningsorienterad och har ett gott patientbemötande

Tycker det känns inspirerande att få vara med och bygga något nytt

Hos oss får du:

En helt nybyggd klinik med moderna lokaler och utrustning

Ett nära samarbete i ett team som formas tillsammans

Stora utvecklingsmöjligheter inom Dentalum

Tillgång till Dentalum Academy med utbildningar och kurser

En arbetsplats där kultur, trivsel och kvalitet är på riktigt

Dentalum befinner sig i en spännande tillväxtfas. Vi växer, bygger nya kliniker och utvecklar framtidens tandvård genom Dentalum 2.0 - där människor, kompetens och arbetsmiljö står i centrum.

Åtvidaberg är nästa kapitel. Vill du vara med när det börjar?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274105-1854998".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dentalum Operations AB (publ) (org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Torggatan 6 (visa karta)
597 30  ÅTVIDABERG

Arbetsplats
Dentalum

Jobbnummer
9756222

