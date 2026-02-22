Tandsköterska till Dentalum i Åtvidaberg
2026-02-22
Nu öppnar vi. Nu börjar det. Nu bygger vi något helt nytt.
Snart slår vi upp dörrarna till en helt nybyggd Dentalumklinik i Åtvidaberg. Nya lokaler. Ny energi. Nya möjligheter.
Det här är inte bara en ny arbetsplats. Det här är en chans att få vara med från början och skapa något riktigt bra tillsammans.
Vi bygger en modern klinik med den senaste utrustningen, smarta flöden och en arbetsmiljö som är skapad för att fungera på riktigt i vardagen. Ljus, rymd och känslan av en klinik där både patienter och medarbetare ska trivas från första steget innanför dörren.
Och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Som tandsköterska hos oss får du en central roll i teamet. Du arbetar nära tandläkare och patienter, bidrar till struktur, kvalitet och trygghet - och blir en del av den kultur vi nu bygger upp från grunden. Här finns en unik möjlighet att påverka, forma arbetssätt och sätta känslan i kliniken redan från start.
Vi tror att du:
Är utbildad tandsköterska
Gillar variation, tempo och teamarbete
Är trygg, lösningsorienterad och har ett gott patientbemötande
Tycker det känns inspirerande att få vara med och bygga något nytt
Hos oss får du:
En helt nybyggd klinik med moderna lokaler och utrustning
Ett nära samarbete i ett team som formas tillsammans
Stora utvecklingsmöjligheter inom Dentalum
Tillgång till Dentalum Academy med utbildningar och kurser
En arbetsplats där kultur, trivsel och kvalitet är på riktigt
Dentalum befinner sig i en spännande tillväxtfas. Vi växer, bygger nya kliniker och utvecklar framtidens tandvård genom Dentalum 2.0 - där människor, kompetens och arbetsmiljö står i centrum.
Åtvidaberg är nästa kapitel. Vill du vara med när det börjar? Så ansöker du
