Tandsköterska till Citytandläkarna Norrköping
2025-10-04
Information om arbetsplatsen
Citytandläkarna Norrköping utökar med en tandsköterska.
Vi är en klinik med två tandläkare, en tandhygienist, en samordnare samt tre tandsköterskor. Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
"Engagerad personal och medvetna patienter" Vi söker en tandsköterska som är engagerad och brinner för att bibehålla munhälsa hos våra patienter. Kvalifikationer
Personlighet och förmåga att arbeta i grupp prioriteras då vi alla arbetar tillsammans och med varandra. Vi bedriver enbart vuxentandvård och brinner för munhälsa och vår klinik. Dina personliga egenskaper
Morgonpigg, arbetsvillig och glad.
Övrig information
Vår arbetsdag börjar 06.30 och tjänsten är heltid men kan diskuteras. Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
