Tandsköterska till Citytandläkarna i Lund
2026-03-15
Vi söker nu ytterligare en tandsköterska till en väletablerad och modern mottagning med lång tradition inom privat familjetandvård. Här får du arbeta i ett sammansvetsat team med fokus på hög kvalitet, gott samarbete och ett professionellt bemötande av både patienter och kollegor.
Arbetsgivare: Praktikertjänst / Citytandläkarna i Lund Ort: Lund Roll: Tandsköterska (gärna erfaren) Antal: 1 Anställningsform: Visstidsanställning (vikariat på minst 1.5 år med hög chans till tillsvidareanställning) Omfattning: Heltid, (40 h/vecka) Tillträde: Snarast
Vi erbjuder
Fast lön
Trygg anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Möjlighet till vidareutbildning (antal kursdagar varierar från år till år)
Korta beslutsvägar inom kliniken
Om dig och rollen
Tjänsterna är ett graviditetsvikariat på minst 1.5 år och med sedvanliga tandsköterskeuppgifter.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Assistans till tandläkare (ca 80 %)
Sterilarbete (ca 10 %)
Receptionsarbete såsom patientkontakter, kallelser och tidsboksplanering (ca 10 %)
Arbetet sker enligt schema och ger variation under dagen. Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid, med längre dagar på måndag och tisdag. Möjlighet att påverka arbetstider kan diskuteras.
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du arbetar patientorienterat och värdesätter både samarbete och ett professionellt förhållningssätt.
Tandsköterskeutbildning Svenska obehindrat i tal och skrift Engelska god nivå i tal och skrift
Om arbetsgivaren
Arbetsplatsen är en modern mottagning med sex behandlingsrum, belägen centralt i Lund nära Stortorget med goda kommunikationer. Kliniken är en del av Praktikertjänst och har en lång tradition inom privat familjetandvård.
På kliniken arbetar:
2 tandläkare
3 tandsköterskor
2 tandhygienister
Verksamheten omfattar allmän tandvård och implantatprotetik. Kliniken arbetar i journalsystemet Frenda och har tillgång till OPG och digital scanner. Arbetsmiljön beskrivs som friktionsfri, med gott samarbete, bra flyt i vardagen och en familjär stämning med nära till skratt.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Citytandläkarna i Lund kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam- Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
