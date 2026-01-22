Tandsköterska till centralt belägen etablerad klinik i Stockholm
HK Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HK Dental AB i Stockholm
Vi söker nu en erfaren tandsköterska till en heltidstjänst på Aston Dental i City.
Kliniken är centralt belägen i Stockholm med en väletablerad patientbas och höga krav på kvalitet, service och bemötande. Du arbetar i ett litet och engagerat team med tydliga arbetssätt, korta beslutsvägar och fokus på hög odontologisk kvalitet i det dagliga arbetet.
Rollen är varierad och omfattar både kliniskt arbete och administrativa uppgifter. Du arbetar nära tandläkare och övrig personal och är en viktig del i att säkerställa ett effektivt och professionellt patientflöde.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Assistera vid behandling
Förbereda och avsluta behandlingsrum och klinik
Ansvara för hygien- och sterilarbete
Patientkontakt i stol, telefon och reception
Dokumentation, planering och administrativa uppgifter
Stötta verksamheten där behov finnsKvalifikationer
Minst 3 års klinisk erfarenhet
Van att arbeta självständigt och strukturerat
God digital vana
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Erfarenhet av kirurgi och implantat är meriterande
Erfarenhet av receptionsarbete är meriterande
Tjänsten är en heltidstjänst i City.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: letsgo@astonklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HK Dental AB
(org.nr 559142-9252) Arbetsplats
HK Dental Jobbnummer
9698605