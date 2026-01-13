Tandsköterska till central klinik i Kristianstad
2026-01-13
Citytandvården är en centralt belägen klinik i Kristianstad. Här arbetar 2 tandläkare, 1 tandhygienist och 2 tandsköterskor.
På kliniken utförs alla typer av behandlingar inklusive implantatbehandlingar, operationer, barntandvård osv.
Vi söker nu ytterligare en tandsköterska som kan komplettera vårt härliga team.
Vi söker Dig som är utbildad profylaxtandsköterska och som brinner för Ditt jobb. Du är glad, positiv, flexibel, omtänksam och månar om våra patienter och Dina kollegor. Vi ser gärna att Du är produktiv och att Du kan arbeta både delegerat och självständigt.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter så som assistans och röntgentagning, profylaxarbete (inklusive tandstensborttagning, polering), steril- och receptionsarbete.
Vi ser gärna att Du har god datorvana och det är ett krav att du behärskar det svenska språket. I arbetsuppgifterna ingår även administration i form av kvalitetsarbete.
Vi har Frenda Journalsystem.
Vi erbjuder 6 månaders provanställning innan eventuell fast anställning.
Omfattning: 75-90% ("Rätt person" är viktigare än omfattningen för oss).
Tillträde enligt överenskommelse.
Är Du denna positiva och glada tandsköterska som vi söker så tveka inte att söka tjänsten. Vänligen bifoga CV och personligt brev i ansökan.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jasmine@citytandvarden.com
Detta är ett deltidsjobb.
Cardellsgatan 19
291 31 KRISTIANSTAD
Citytandvården Kontakt
Jasmine Tveit jasmine@citytandvarden.com 044-120802
