Tandsköterska till avdelningen för ortodonti Värnamo
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Värnamo Visa alla tandsköterskejobb i Värnamo
2025-10-13
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Avdelningen för ortodonti Värnamo
Till avdelningen för ortodonti i Värnamo söker vi en skicklig tandsköterska med god serviceförmåga och öga för struktur. På kliniken behandlar vi främst barn och ungdomar, men erbjuder även behandling till vuxna med ortodontiskt behandlingsbehov. Vi har förmånen att följa våra patienter under en längre tid, och genom att erbjuda den behandling som efterfrågas bidrar detta till en positiv atmosfär att arbeta i. Utbildning, handledning och konsultationer för kollegor både inom och utanför Folktandvården berikar vårt arbete ytterligare.
På kliniken har vi hög trivsel där vi stöttar varandra både i med- och motvind. Här blir du snabbt en i gänget!
Rollen som tandsköterska
Som tandsköterska på avdelningen för ortodonti i Värnamo arbetar du i team och i nära samarbete med resten av dina nio kollegor. Du är delaktig i teamets alla uppdrag och assisterar tandläkare, men arbetar också självständigt med delegerade arbetsuppgifter och egna patienter. Vidare kommer du också arbeta i klinikens reception och med sterilarbete.
Tjänsten som tandsköterska är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Avdelningen för ortodonti i Värnamo är förlagd till Värnamo Sjukhus, vägg i vägg med Värnamo Folktandvård. På kliniken arbetar tre övertandläkare, varav en är klinikchef, fyra ortodontiassistenter, varav en är klinikkoordinator samt en tandsköterska. Vår klinik är lagom stor och stämningen är familjär; vi engagerar oss, hjälps åt och samarbetar för att våra patienter ska känna sig väl omhändertagna.Publiceringsdatum2025-10-13Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, gärna några års erfarenhet som tandsköterska i bagaget. Du har intresse för att utvecklas inom disciplinen ortodonti.
Du behöver ha god datorvana och förmågan att utrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För att lyckas med ditt uppdrag behöver du vara lyhörd, nyfiken och strukturerad. Du uppskattar att ta initiativ i olika sammanhang och har förmåga att se till helheten - för Esthers och klinikens bästa.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt och varierande arbete där du får använda hela din kompetens och fulla potential. Du får en god introduktion och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Monica Müller, monica.muller@rjl.se
, 010 - 244 81 94.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 3 november. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T289/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9554193