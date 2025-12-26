Tandsköterska till AuraDent Aligner center Malmö Gågatan
AuraDent AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2025-12-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AuraDent AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kort om oss:
Vår klinik välkomnar patienterna in till en stor och luftig klinik på 330 kvm med 10 behandlingsrum, stort väntrum, OPG och stora personalytor. Som vårt namn lyder arbetar vi med stort fokus på tandreglering, och framförallt Invisalign. Vi har på kort tid blivit en ledande Invisalign-provider och erbjuder behandlingar med Comprehensive-systemet för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård och resultat. Vi erbjuder även, skalfasadsbehandlingar, allmäntandvård, akutvård samt implantatkirurgi.
Vi söker nu efter en tandsköterska som ett tillskott till teamet.
Bli en del av oss och häng med på ett roligt och utvecklande äventyr!
Vem söker vi och vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som har en god grund inom allmäntandvård och känna dig trygg i din roll som tandsköterska och i patientbemötandet. Det är meriterande om du själv har arbetat med aligners tidigare. Hos oss är kompetensutveckling en viktig del av vår verksamhet för alla teammedlemmar och vi ser därför att du är bekväm med att arbeta delegerat med dina teammedlemmar. Även din kompetensutveckling står högt på vår lista och det finns möjlighet för kurser och certifieringar löpande. För oss är det viktigt att alla medarbetare får ta plats, får gehör för tankar och idéer och känner sig inkluderade. Patienternas upplevelse är A & O för oss och vi strävar alltid efter att ge patienterna den där extra omvårdnaden som de saknar hos andra tandvårdaktörer. Därför ser vi att du ska vara mycket serviceinriktad, ödmjuk och empatisk. Vi är en växande verksamhet i utvecklingsfas och det finns därför utrymme att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling. Som tandsköterska ser vi att du ska vara ansvarstagande, noggrann och flexibel.
Utöver ovan kompetens ser vi även att du:
• Har svensk tandsköterskeexamen
• Minst 1 års erfarenhet
• Behärskar svenska och engelska såväl i tal som skrift
• Meriterande om du arbetat med estetisk tandvård tidigare
• Meriterande om du arbetat med aligners
Meriterande om du har erfarenhet inom kirurgirutiner
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en heltidstjänst (100%). Vi arbetar löpande med urvalet, tillsättning enligt överenskommelse, men som tidigast 19/5.
Känns vi rätt för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan via formuläret nedan så hör vi av oss när vi gått igenom din ansökan! Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss job@auradent.se
Hälsningar
Teamet på AuraDent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: job@auradent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AuraDent AB
(org.nr 559307-7893)
Södra förstadsgatan 30 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Jobbnummer
9663948