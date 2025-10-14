Tandsköterska till Aqua Dental Mood
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aqua Dental AB i Stockholm
, Danderyd
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hej blivande tandsköterska-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Att arbeta som tandsköterska på Aqua Dental Mood är både utvecklande och inspirerande! Här får du chansen att arbeta med avancerade och varierade patientfall som verkligen utmanar och stärker din kompetens. Du kommer du bli en del av ett duktigt team på och jobba på en modern klinik. På kliniken kommer du att jobba nära dina kollegor där du kommer få stöttning i det dagliga arbetet samt i din professionella utveckling. Detta samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor. Du arbetar på en modern klinik med 4 öppna behandlingsrum.
Vi söker dig som:
Har en examen som tandsköterska
Har en stark vilja att fortsätta utvecklas
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården
Är flexibel och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet eller intresse inom protetik och estetisk tandvård. Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med önskad start i december men är flexibelt.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är söndag den 9 november.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Robin Söderlund, robin.soderlund@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Robin Söderlund robin.soderlund@aquadental.se Jobbnummer
9555258