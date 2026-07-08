Tandsköterska till Aqua Dental Kalmar
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Kalmar Visa alla tandsköterskejobb i Kalmar
2026-07-08
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Hej blivande tandsköterska-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandsköterska på Aqua Dental Kalmar blir du en del av ett engagerat team på en modern klinik i hjärtat av Kalmar. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll genom att arbeta med varierande och ibland mer avancerade patientfall tillsammans med erfarna kollegor. Vi arbetar nära varandra och du får ett stort stöd både i det dagliga arbetet och i din professionella utveckling.
Hos oss får du möjlighet att påverka din arbetsdag samtidigt som du bidrar till att ge våra patienter tandvård av hög kvalitet och är med och utvecklar svensk tandvård tillsammans med dina kollegor. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt, är ansvarstagande och har ett professionellt och varmt bemötande gentemot både patienter och kollegor.
I rollen ansvarar du tillsammans med ditt team för att skapa ett smidigt och högkvalitativt patientflöde – från det att patienten kommer till kliniken tills behandlingen är avslutad.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Är examinerad tandsköterska
Vill erbjuda den bästa möjliga tandvården och servicen till dina patienter
Har en stark vilja att fortsätta utvecklas
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026. Urval och intervjuer påbörjas i mitten av augusti efter sommarsemestern.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Miran Karim, miran.karim@aquadental.se
.
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023931-2091342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Norra Långgatan 13 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9996146