Tandsköterska till AMA Dental - Modern och Växande Klinik!
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AMA Dental AB i Stockholm
, Järfälla
, Haninge
eller i hela Sverige
Tandsköterska till AMA Dental – heltid på 4 dagar
Vill du arbeta som tandsköterska på en modern privat klinik där du får utvecklas, arbeta med varierade behandlingar och samtidigt ha ett upplägg med heltid fördelat på 4 arbetsdagar per vecka?
AMA Dental söker nu en erfaren, noggrann och engagerad tandsköterska till vårt team.
Hos oss får du arbeta på en modern klinik med ett brett behandlingsutbud, från allmäntandvård till mer avancerade behandlingar inom kirurgi, implantat, protetik, endodonti och aligners. Rollen passar dig som trivs i ett högt professionellt tempo, tycker om att assistera och vill vara en viktig del av ett välfungerande behandlingsteam.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss arbetar du nära tandläkare och övriga kollegor i det dagliga kliniska arbetet. Du assisterar vid behandlingar, förbereder behandlingsrum, hanterar instrument och material samt arbetar enligt våra hygien- och sterilrutiner.
Du har också en viktig roll i patientmötet och bidrar till att skapa trygghet, struktur och hög kvalitet i varje behandling.
Tjänsten är heltid och fördelas på 4 arbetsdagar per vecka.
Vi söker dig som
Du är utbildad tandsköterska eller har tydlig erfarenhet från arbete på tandklinik. Du är noggrann, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av allmäntandvård och gärna även av kirurgi, implantat, protetik eller endodonti. Du har god förståelse för sterilrutiner, hygien och kliniskt flöde.
Som person är du positiv, samarbetsvillig och professionell i mötet med både patienter och kollegor. Du trivs med att arbeta i team, men kan också ta eget ansvar när det behövs.
Flerspråkighet är meriterande eftersom vi möter patienter med olika bakgrund.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg och utvecklande arbetsplats med moderna arbetssätt, varierade behandlingar och nära samarbete i team.
Vi erbjuder:
• Heltid fördelat på 4 arbetsdagar per vecka
• Arbete på en modern privat tandvårdsklinik
• Varierande behandlingar inom allmäntandvård, kirurgi, implantat, protetik, endodonti och aligners
• Möjlighet att utvecklas och fördjupa din kompetens
• Möjlighet att ta mer ansvar inom exempelvis steril, klinikflöde eller särskilda behandlingsområden
• Ett engagerat team med fokus på kvalitet och gott patientbemötande
• Lön enligt överenskommelse utifrån erfarenhet och kompetens
Om AMA Dental
AMA Dental är en privat tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, trygghet och moderna behandlingsmetoder. Vi arbetar med både förebyggande tandvård, allmäntandvård och mer avancerade behandlingar.Så ansöker du
Skicka CV och några korta rader om dig själv till:jobb@ama-dental.se
Märk mejlet med: "Tandsköterska".
Du behöver inte skriva ett långt personligt brev. Det viktigaste är att vi får veta din erfarenhet, när du kan börja och varför du är intresserad av tjänsten.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
10001922