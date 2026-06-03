Tandsköterska till Akuttandvården Tensta

Akuttandvården Tensta AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-06-03


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Vi söker en engagerad och kompetent tandsköterska som vill bli en del av vårt team.
Vår klinik är ljus, fräsch och modern, utrustad med tre fullt utrustade behandlingsrum och den senaste tekniken inom tandvård. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med fokus på kvalitet, patientnöjdhet och god teamkänsla.
Vi erbjuder:
Arbete i en modern och välutrustad klinik
Tre behandlingsrum med goda arbetsmöjligheter
Trevligt och professionellt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling och fortbildning

Vi söker dig som:
Är legitimerad tandsköterska
Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
Talar svenska .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-17
E-post: akuttandvardentensta.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akuttandvården Tensta AB (org.nr 556995-5148), http://www.atvtensta.se
Tenstagången 35 (visa karta)
163 64  SPÅNGA

Jobbnummer
9943776

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