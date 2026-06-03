Tandsköterska till Akuttandvården Tensta

Vi söker en engagerad och kompetent tandsköterska som vill bli en del av vårt team. Vår klinik är ljus, fräsch och modern, utrustad med tre fullt utrustade behandlingsrum och den senaste tekniken inom tandvård. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med fokus på kvalitet, patientnöjdhet och god teamkänsla. Vi erbjuder: Arbete i en modern och välutrustad klinik Tre behandlingsrum med goda arbetsmöjligheter Trevligt och professionellt arbetsklimat Möjlighet till utveckling och fortbildning
Vi söker dig som: Är legitimerad tandsköterska Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad Talar svenska .