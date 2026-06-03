Tandsköterska, Specialisttandvården i Skövde
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Skövde Visa alla tandsköterskejobb i Skövde
2026-06-03
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som är intresserad av att prova något nytt.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en modern specialistverksamhet där kompetens, samarbete och utveckling står i fokus? Hos Folktandvården Västra Götaland får du möjlighet att bli en del av Specialisttandvården i Skövde – en verksamhet där sex odontologiska specialiteter arbetar tillsammans under samma tak i moderna och funktionella lokaler som skapar en god arbetsmiljö för både patienter och personal. Vi arbetar för att kunna kombinera arbete och fritid på ett hälsosamt sätt.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs med varierande arbetsuppgifter, högt patientfokus och ett professionellt bemötande. Du är positiv, serviceinriktad och uppskattar att arbeta nära kollegor i en verksamhet där det alltid finns möjlighet att utvecklas och lära nytt.
Som tandsköterska hos oss får du ett varierat arbete där du bland annat:
Assisterar vid undersökningar och behandlingar
Arbetar med patientadministration, tidsbokning och kallelser
Bidrar till klinikens utvecklings- och förbättringsarbete
Beroende på specialitet kan även arbete vid operationer och narkos förekomma
Får en trygg arbetsgivare med fokus på kvalité och arbetsglädje
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Har intresse för barntandvård, vuxentandvård, kirurgi, tandvård till funktionshindrade, tandvårdsrädsla.
Har goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Har förmåga att självständigt hantera administrativa uppgifter
Har förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Är flexibel, ansvarstagande och engagerad.
Har förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Vill utvecklas i din yrkesroll.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att träffas!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialisttandvården Skövde Kontakt
Vision: Jeanette Hildingsson 010-4419190 Jobbnummer
9943741