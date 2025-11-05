Tandsköterska, Specialisttandvård Pedodonti, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Folktandvården Västerbotten omfattar allmäntandvård, specialisttandvård inom samtliga specialiteter, medverkan i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker samt tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för Odontologi, Umeå universitet.
Inom basenheten Specialisttandvård finns avdelningarna Ortodonti och Pedodonti. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna vilket innebär att tjänstgöring kan vara aktuellt inom båda specialiteterna. Inom basenheten ingår även ett Odontologiskt Kunskapscentrum för små och mindre kända handikappgrupper, Käkortopedi/LKG där barn med läpp-, käk- eller gomspalt behandlas samt apnémottagning där utredning och behandling görs på patienter i behov av s.k. sovskena.
Pedodonti har som uppdrag att fungera som remissinstans och behandlare för fall som kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser. Vi har även ansvaret för inneliggande barn och ungdomar på NUS samt för narkostandvård på barn och ungdomar.
I vårt uppdrag ingår även vidareutbildning, handledning, ST för tandläkare mm. Vi samarbetar med Odontologiska Institutionen vid Umeå universitet i grund- och vidareutbildning samt forskning och utvecklingsarbete.
Till specialisttandvården Pedodonti söker vi nu en tandsköterska som vill bli en del av vår spännande verksamhet. Hos oss arbetar övertandläkare, tandsköterskor och en tandhygienist.
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete i en utvecklande miljö där du får ta ansvar och egna initiativ. Vi har en härlig gemenskap och du kommer att vara en del av en engagerad personalgrupp som tillsammans med ledningen värnar om en god arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer att ha ett omväxlande arbete där du får assistera specialisttandläkare och ST-tandläkare vid alla våra olika typer av behandlingar. Förutom att assistera våra tandläkare kommer du att vara delaktig i handledning av våra tandläkarstudenter och tandsköterskestudenter. Sterilarbete och arbete i receptionen ingår också i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen.
Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta med andra och du har ett stort engagemang och intresse för barn och ungdomstandvård. Du tycker att omhändertagande och service är en naturlig del av arbetet. Du är initiativtagande och trivs både med att assistera, arbeta självständigt och tempofyllda arbetsdagar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
